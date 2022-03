Nelle scommesse sportive in Italia aumentano i fatturati ma non solo nel calcio

Il mondo delle scommesse viene quasi sempre, ed erroneamente associato al calcio. Ma se è vero che il pallone ha la fetta di mercato di scommesse più grossa è anche vero che le altre discipline sono molto seguite ed apprezzate. In questo articolo vi spieghiamo cosa attendersi da questo 2022 di scommesse e sport.

Quali sono gli eventi di scommesse sportive online più attesi nel 2022?

Le scommesse sportive calcio sono in testa alle classifiche e lo saranno anche quest’anno grazie a Serie A, Champions e ai Mondiali di Qatar 2022. Ma tutto il resto del panoramica di scommesse sportive promette di tenerci incollati alla tv o al pc per le dirette streaming. Partiamo dalle scommesse sul tennis con ancora 3 slam ovvero Roland Garros, Wimbledon, Us Open da disputarsi e in cui gli italiani Sinner e Berrettini su tutti possono dire la loro. Per quanto riguarda le scommesse sportive online sui motori la stagione di Motogp e F1 è ai nastri di partenza e ci si aspetta grande equilibrio come nel 2021.

I siti di scommesse sportive sanno di poter contare su una grande fetta di appassionati di leghe americane ed ecco perché basket NBA, baseball MLB, hockey NHL e football NFL avranno tanto spazio nei palinsesti live e prematch. Lo stesso vale per le scommesse su uno degli sport più praticati in Italia a livello amatoriale ovvero il ciclismo con Giro e Tour che riescono ogni anno a raccogliere un grande consenso nel pubblico. Da non sottovalutare poi l’offerta sulle scommesse sportive che riguardano atletica, volley, rugby e pallanuoto, discipline di nicchia ma che hanno un ottimo seguito nel nostro paese.

Sui siti di scommesse sportive italiani si gioca davvero su tutto

Le scommesse in Italia dal loro arrivo nel 1998 ad oggi sono cambiate enormemente. Oggi i migliori siti che offrono scommesse sportive soprattutto online vantano un palinsesto di decine di sport ed eventi vari su cui puntare. Il binomio sport e scommesse è vero fino ad un certo punto visto che oltre all’arrivo di tantissime nuove discipline come ping pong, freccette, sport invernali, badminton e molto altro, la tendenza è quella di essere sempre più british. Questo significa che i bookmakers di scommesse sportive in Italia hanno ampliato ormai da diverso tempo le loro quote su eventi non prettamente sportivi. Infatti anche se il calcio e la nostra amata Serie A sono lo sport ed evento più giocati dagli appassionati, oggi però possiamo dire che il mondo delle scommesse in Italia sta ampliando i suoi orizzonti a trecentosessanta gradi in tutte le direzioni possibili.

Fra gli avvenimenti non sportivi più puntati dagli appassionati di scommesse c’è ogni anno il Festival di Sanremo, l’evento musicale più importante a cui però fa seguito nel gioco anche l’Eurovision ed X-Factor. Rimanendo in ambito scommesse sullo spettacolo troviamo quote anche sugli Oscar del Cinema o su trasmissioni tv come il Grande Fratello o Ballando con le Stelle. Da non sottovalutare infine il filone politico con le scommesse sulle presidenziali americane del 2020 fra Trump e Biden che hanno avuto un fatturato altissimo e crediamo potrebbe esserci lo stesso interesse per quelle francesi che si terranno nei prossimi mesi.

I siti di scommesse infine stanno guardando molto a tutto quello che concerne gli e-sports. I videogame nel loro formato di tornei professionali con relative scommesse aperte sulle varie sfide fra i giocatori, sono già una realtà in tanti paesi e sono in enorme crescita anche in Italia.

