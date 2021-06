Scommesse, gli ultimi aggiornamenti su Euro 2020

Con la clamorosa eliminazione della Francia agli ottavi di finale, cambiano totalmente le quote delle scommesse per Euro 2020. Su Best Betting Sites c’è una panoramica vastissima degli eventi a disposizione.

JammaTV fa invece il punto della situazione sulle quote attuali per quanto riguarda Euro 2020. Ampio spazio dedicato all’eliminazione della Francia. Un’eliminazione che proietta l’Italia verso il ruolo di favorita. A inizio torneo il successo azzurro era quotato a 9, mentre adesso la quota è dimezzata.

Favori del pronostico contro il Belgio. I Diavoli Rossi non sanno ancora se potranno contare su De Bruyne e Hazard. Come accennato dal tecnico Roberto Martinez, qualora recuperassero, le due punte di diamante non sarebbero nelle migliori condizioni.

Appaiata alla nostra nazionale c’è la Spagna di Luis Enrique. Dopo il 5-3 rifilato alla Croazia, la Roja ha teoricamente la strada spianata verso la semifinale. Eppure la Svizzera ha fatto lo scherzetto alla Francia. Inghilterra e Germania, che si affronteranno oggi sono quotate a 7.50.

Staccate tutte le altre. Un bis della Danimarca, dopo il 1992, è quotato a 12 mentre la vittoria della Svizzera a 25. A 33 sono quotate Repubblica Ceca e Svezia. L’Ucraina di Shevchenko non ha chance secondo i bookmakers. Zinchenko e compagni sono difatti quotati a 100.

La partita tra Germania e Inghilterra abbasserà necessariamente la quota della compagine che passerà. Sulla carta il tabellone sarebbe in discesa verso la finale di Wembley. Per giunta gli inglesi avrebbero il vantaggio di disputare semifinale e finale sul suolo amico.

JammaTV conclude con un’affermazione importante: Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

