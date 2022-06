Schwoch su Osimhen “Mai stato determinante…”

L’ex attaccante azzurro, Stefan Schwoch, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss relazionandosi anche con il giornalista Del Genio i quali hanno parlato in merito a Victor Osimhen e successivamente anche sul giocatore azzurro più amato, Dries Mertens.

“Osmhen ha fatto sempre molto bene, se andiamo ad analizzare anche il suo percorso negli anni passati, ha sempre aggiunto un mattoncino in più alla sua crescita. Se devo recriminargli qualcosa è che non è mai stato determinante nelle partite decisive. Negli scontri diretti con le squadre di alta classifica: Inter, Milan etc. non ha mai segnato contro le prime tre e non è un dato da poco. Deve fare quest’ultimo step, essere determinante nelle partite importanti”.

NAPOLI OSIMHEN FOTO MOSCA

Successivamente, Stefan Schwoch e Del Genio si sono chiesti se ad Osimhen negli schemi 4-2-3-1 gli si deve affiancare più spesso un attaccante come Mertens.

La risposta è stata immediata e affermativa, in particolar modo perché per Schwoch con il discorso Mertens si sfonda una porta aperta.

“Un attaccante che segna con quella continuità. Io non discuto la quantità di partite che ha giocato ma la qualità, per i risultati che ha fatto, nelle partite decisive doveva giocare sempre.”

Per questo motivo si è espresso anche in ottica rinnovo…

“L’esperienza non te la regala nessuno, Mertens quando è dentro il campo si fa sentire è sicuro dei propri mezzi : è un giocatore di personalità, è un giocatore che ha aiutato tanto anche Osimhen a crescere. E’ un giocatore che se dovesse dire addio al Napoli, il Napoli perderebbe tanto. Spero si possa trovare presto un accordo con il club, che lo ritengo fondamentale per la crescita del Napoli.”

“Si fanno tanti nomi, anche oggi Zielinki che possa andare via, perdere tanti giocatori titolari nello stesso anno sarebbe davvero un bel segnale. Come abbiamo visto ci sono dei giocatori incedibili, per cui perdere il meno possibile sarebbe l’ideale…”

