Scarpa d’Oro 2020, la classifica provvisoria

Con la tripletta alla Sampdoria, Ciro Immobile allunga sugli inseguitori: al momento, la Scarpa d’Oro sarebbe sua, grazie a una stagione da record. Ecco la classifica provvisoria.E quello che si legge in questo articolo pubblicato su Skysport.it E’ il premio che al termine di ogni stagione viene assegnato al miglior marcatore tra quelli di tutti i campionati europei, moltiplicando il numero di gol segnati per un coefficiente di difficoltà che varia da campionato a campionato (2 nel caso della Serie A e degli altri campionati “top” europei). La Scarpa d’Oro da tre stagioni a questa parte finisce sulla mensola di casa Messi (che se l’è assicurata con tre campionati chiusi con 37, 34 e 36 gol), mentre negli ultimi 11 anni se la sono “palleggiata” solo in tre: la Pulce, Cristiano Ronaldo e Luis Suarez. Quest’anno, però, la gara è apertissima, con nuovi contendenti.10. SHON WEISSMAN (Wolfsberger/Bundesliga austriaca): 25.5 punti – 17 gol

Il campionato austriaco ha coefficiente 1.5, motivo per cui gli servono 17 reti per entrare nella top 10 provvisoria.KAMIL WILCZEK (Brondby/Superliga danese): 25.5 punti – 17 gol.9. TAMMY ABRAHAM (Chelsea/Premier League): 26 punti – 13 gol JOAO PEDRO (Cagliari/Serie A): 26 punti – 13 gol

Quattro i rappresentanti del campionato italiano: c’è anche l’attaccante rossoblù, che sta vivendo una stagione da record. Era già in doppia cifra, con la doppietta al Brescia ha già raggiunto il suo primato di reti in una singola stagione in Italia: ne aveva già segnati 13 nel 2015/16, ma quando con il Cagliari giocava in Serie B. In A, invece, il su precedente record era di 7 gol.KYLIAN MBAPPE’ (Psg/Ligue1): 26 punti – 13 gol.DANNY INGS (Southampton/Premier League): 28 punti – 14 go.PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (Arsenal/Premier League): 28 punti – 14 gol.8. MARCUS RASHFORD (Manchester United/Premier League): 28 punti – 14 gol.ROMELU LUKAKU (Inter/Serie A): 28 punti – 14 gol.8. WISSAM BEN YEDDER (Monaco/Ligue1): 28 punti – 14 gol.8. LIONEL MESSI(Barcellona/Liga): 28 punti – 14 gol

Gol decisivo nell’1-0 al Granada alla prima di Setien sulla panchina del Barça, la Pulce al momento insegue. In passato ha già vinto 6 volte la Scarpa d’Oro e viene da tre successi consecutivi nelle ultime 3 stagioni (2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18, 2018-19.7. ILIA SHKURIN (Dynamo Brest/Vysejsaja Liha): 28.5 punti – 19 gol

Ha appena lasciato il campionato bielorusso, dove aveva segnato 19 reti, per approdare in quello russo, al Cska Mosca, nella sessione invernale di mercato. In questi casi il regolamento della Scarpa d’Oro prevede che un giocatore possa cambiare squadra o anche campionato, e i suoi gol vengono sommati per dare il punteggio totale.6. SERGIO AGUERO (Manchester City/Premier League): 30 punti – 15 gol

Fresco di record, l’argentino del City è diventato il miglior marcatore straniero di ogni tempo del campionato inglese.5. ERIK SORGA (Flora Tallinn/Premium Liiga): 31 punti – 31 gol

Capocannoniere del campionato estone, in cui il coeffieciente è solo 1. Gli servono così ben 31 reti per entrare in classifica.4. CRISTIANO RONALDO (Juventus/Serie A): 32 punti – 16 gol

A segno da 7 giornate di fila, in cui ha segnato 11 reti. Una rimonta incredibile, dopo un avvio piuttosto lento. Ha chiuso la sua prima stagione in A a quota 21 gol, adesso è a 16 ed è appena iniziato il girone di ritorno. Ha già vinto la Scarpa d’Oro 4 volte (2007-08, 2010-11, 2013-14, 2014-15).3. JAMIE VARDY (Leicester/Premier League): 34 punti – 17 gol.2. TIMO WERNER (Lipsia/Bundesliga): 40 punti – 20 gol.2. ROBERT LEWANDOWSKI (Bayern Monaco/Bundesliga): 40 punti – 20 gol.1. CIRO IMMOBILE (Lazio/Serie A): 46 punti – 23 gol

Tripletta alla Sampdoria, con cui allunga ulteriormente sugli inseguitori (nel weekend Werner ha fatto doppietta, Lewandowski ha segnato “solo” un gol). La Lazio vola in classifica, lui verso un prestigioso riconoscimento individuale che non viene vinto da un giocatore della Serie A dal 2006/2007: in quella stagione fu Francesco Totti, con 26 gol (52 punti) ad assicurarsel