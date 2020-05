Scarcerazioni, Cutolo resta in carcere. No ai domiciliari per motivi di salute

Raffaele Cutolo resterà in carcere. Respinto dal magistrato di sorveglianza l’istanza di sospensione della detenzione per l’applicazione provvisoria dei domiciliari richiesta per motivi di salute. Il fondatore della Nuova Camorra Organizzata, 79 anni, è attualmente al 41 bis nel carcere di Parma. Nel febbraio scorso era stato ricoverato in ospedale ducale uscendo il 9 marzo. L’ex boss di Ottaviano è sottoposto al regime di carcere duro da 25 anni.