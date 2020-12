Scampia, De Magistris: “Ecco gli esempi positivi”

Da Scampia al “sogno”, alle nuove opportunità. Ragazzi che “ce l’hanno fatta” e che si sono costruiti un futuro, come Rosario Esposito La Rossa e Maddalena Stornaiuolo, dei quali De Magistris racconta in un post su Facebook: “Sono due ragazzi di Scampia, dell’area nord della città di Napoli, che pian piano con duro lavoro e impegno sono riusciti a rappresentare un’alternativa, ad essere un punto di riferimento del proprio quartiere e offrire un esempio positivo a chi non ne possiede. Titolari della Marotta&Cafiero editore, proprietari della libreria “Scugnizzeria” e fondatori di una scuola di recitazione, Rosario e Maddalena sono davvero dei ragazzi speciali. Non è un caso – sottolinea ancora il sindaco partenopeo – che entrambi hanno ricevuto di recente vari riconoscimenti: Maddalena è stata insignita del Nastro d’Argento 2020 per il suo esordio come regista del cortometraggio “Sufficiente”, e Rosario è risultato vincitore del Premio “Bancarellino 2020” con il suo libro “Eterni secondi” e vincitore del premio Minazzi come “ambientalista dell’anno”, grazie all’utilizzo, da parte della sua casa editrice, di inchiostri vegetali e colle senza plastificanti per libri biodegradabili. Questi due ragazzi, oltre ad essere il nostro orgoglio, incarnano perfettamente la realizzazione di un sogno, che non è soltanto il loro, ma che un po’ è quello di tutti noi”.