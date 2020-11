Scampia, campo Rom: pericoloso per la salute pubblica. Esposto di Italia Viva

Un esposto sulla situazione di degrado ambientale, igienico-sanitario, urbanistico e di pericolo per la pubblica e privata incolumità, rappresentato dal campo Rom di via Cupa Perillo, a Scampia, è stato presentato da Apostolos Paipas, presidente dell’VIII Municipalità di Napoli (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia), e Barbara Preziosi, coordinatrice provinciale di Napoli di Italia Viva.

“L’area che ospita il campo rom di Scampia ma più in generale l’area a nord di Napoli non posso diventare discariche a cielo aperto – si legge in una nota. “Abbiamo presentato un nuovo esposto alle autorità competenti per una situazione di degrado ambientale, igienico-sanitario, urbanistico e per il rischio connesso alla salute di quanti abitano in quelle aree. È importante che si intervenga subito per tutelare la salute dei cittadini dell’intera municipalità, dell’intera area Nord di Napoli e delle stesse famiglie presenti nell’insediamento del campo rom, con tantissimi bambini esposti a continui rischi”, conclude la nota.