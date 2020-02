Sassuolo-Roma ore 20.45: probabili formazioni

Al Mapei Stadium la formazione di Fonseca, alla prima senza capitan Florenzi, cerca tre punti preziosi nella corsa Champions. Dzeko punta al centesimo gol in giallorosso, ma gli emiliani di De Zerbi sono imprevedibili.Se ne parla in questomarticolo pubblicato da Il Corriere dello Sport.it La Roma riparte dalla bella prestazione nel derby per cercare i tre punti in chiave Champions sul campo di un Sassuolo che continua ad andare a singhiozzo, tra belle prestazioni, vittorie e altrettanti passi falsi. Al Mapei Stadium prima gara senza capitan Florenzi per i giallorossi di Fonseca, che porterà in panchina i nuovi arrivati Ibanez, Villar e Perez. Il Sassuolo non ha mai battuto la Roma in Serie A (5 pareggi e 8 sconfitte finora) e De Zerbi, accostato alla panchina giallorossa prima dell’arrivo di Fonseca, vorrebbe invertire la rotta. Dzeko cerca il centesimo gol nella Roma mentre Lorenzo Pellegrini, ultimo romano doc tra i giallorossi, ritrova la squadra che l’ha consacrato in Serie A—-.SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Tojan, Romagna, G.Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D.Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. A DISP.: Pegolo, Marlon, Muldur, Piccinini, Rogerio, Magnanelli, Bourabia, J.Traore, Raspadori, Defrel. ALL.: De Zerbi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Ünder, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko. A DISP.: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Ibanez, Cetin, Fazio, Kolarov, Villar, Pastore, Perotti, Perez, Kalinic. ALL.: Fonseca.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.