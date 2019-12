Sassuolo-Napoli 1-2: prima vittoria per Gattuso

rimonta di cuore degli azzurri,sotto nel primo tempo…ma” ringhiano” e vincono nella ripresa!Se ne parla in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Il digiuno del Napoli finisce. Gattuso passa in extremis in casa del Sassuolo nell’ultima partita del 2019 e finalmente interrompe l’astinenza di vittorie: dopo più di due mesi (l’ultimo successo era quello sul Verona del 19 ottobre scorso) il Napoli torna a brindare e si fa un bel regalo di Natale.A Reggio Emilia è stata una serata dai due volti. Nel primo tempo il Napoli è stato quasi imbarazzante, messo in mezzo dall’ottimo fraseggio della squadra di De Zerbi, che ha chiuso meritatamente in vantaggio grazie al gol di Traore e che poteva anche andare al riposo con uno scarto maggiore. Nel secondo tempo la squadra di Gattuso ha avuto una grande reazione, ha trovato il pareggio con Allan e poi ha assediato la porta avversara: una traversa di Callejon, una quantità enorme di occasioni sprecate e poi, all’ultimo secondo, un tocco maldestro di Obiang nel tentativo di anticipare Elmas ha beffato Pegolo e ha fatto impazzire di gioia Gattuso e i tanti tifosi azzurri in curva al Mapei Stadium.