Sassuolo-Napoli 1-2, gol e highlights: Gattuso vince al 94′

Rino Gattuso alla prima vittoria sulla panchina del Napoli,e quanto si legge in questo articolo pubblicato su Skysport.it Primo successo per Gattuso sulla panchina del Napoli: gli azzurri ritrovano la vittoria che in campionato mancava da 8 partite. Sassuolo ribaltato all’ultimo respiro grazie all’autogol di Obiang che anticipa Elmas, dopo il vantaggio dei neroverdi con Traoré e il pari di Allan.Gattuso trova la sua prima vittoria sulla panchina del Napoli al 94′ contro il Sassuolo di De Zerbi, “vendicandosi” dell’allenatore che proprio nel recupero gli aveva rovinato l’esordio da allenatore del Milan (con il famoso gol di Brignoli, portiere del Benevento, all’epoca allenato da De Zerbi).Vantaggio meritato del Sassuolo con Traoré, dopo che i padroni di casa avevano dominato le prime fasi della gara andando anche più volte vicini al raddoppio. Nella ripresa è tutto un altro Napoli, che pareggia con Allan e trova il gol della vittoria nel recupero, grazie all’autorete di Obiang nel tentativo di anticipare il colpo di testa di Elmas, sugli sviluppi di un corner.