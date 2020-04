Sassuolo, Caputo: “L’idea di tutti i calciatori è quella di concludere la stagione”

“L’idea dei calciatori è quella di tornare in campo”. A parlare, ai microfoni di ‘SportMediaset’, è l’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo. “Penso – ha detto – che l’idea di tutti i giocatori sia quella di chiudere la stagione, credo sia giusto così. Ma noi siamo i primi a dire di voler riprendere alle giuste condizioni e coi giusti controlli”.

“Andrà tutto bene”, è il cartello esposto da Caputo in occasione dell’ultimo gol realizzato, nei primi giorni dell’epidemia in Italia. “Il cartellino dell’ultima partita è stata una cosa pensata, ma un messaggio molto semplice che volevo mandare a tutti. Per il prossimo cartellino non so, vediamo prima se si riprenderà giocare”, ha detto Caputo che sul paragone Conte-De Zerbi s’è espresso così: “Ringrazierò sempre mister De Zerbi, ha qualcosa in comune con Conte. Sono due allenatori che pretendono tanto, sono molto sul campo. Poi ci sono idee di calcio un po’ diverse ma sono due grandi allenatori”.