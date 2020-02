Sarri:”Oggi serviva Douglas Costa, ma lasciare fuori Dybala è una bestemmia”

L’allenatore della Juve spiega: “La mia è stata una scelta tattica in base alle caratteristiche della Fiorentina. Cristiano? Segna a ripetizione…Lo si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Maurizio Sarri si porta a casa un risultato importante, che comprende l’ennesima super prova di Ronaldo, gli zero gol presi e una grande prestazione di Douglas Costa: “Era una partita difficile, ma abbiamo concesso pochissimo. A livello di ritmo andiamo ancora un po’ a corrente alterna, dobbiamo migliorare per continuità. In difesa siamo stati bravi soprattutto nell’evitare le ripartenze, quanto a Douglas Costa è un giocatore importantissimo. Abbiamo tanti calciatori offensivi di livello straordinario e quindi tante soluzioni, anche se non semplici da gestire. Oggi vista la partita che ci aspettava, con la Fiorentina che fa molta densità, gioca con la difesa bassa, ho scelto Douglas per allargare la nostra fase offensiva. È stata una scelta tattica. Certo, poi vai a letto con un po’ di amarezza perché lasciar fuori Dybala è una bestemmia, basta vedere cosa ha fatto negli ultimi 20 di oggi. Ma io mi devo occupare dell’equilibrio della squadra. Giocare con tutti e quattro? Vai a sacrificare le caratteristiche di questi giocatori, a partire da Ronaldo che andrebbe a fare veramente l’esterno. Sarebbe uno spreco”.A proposito di Ronaldo, segna sempre lui. “Sì segna a ripetizione ed è importante, gli fa bene e ora è anche al meglio della forma fisica”. Rabiot ha ricevuto la prima standing ovation dei suoi tifosi: “Sta crescendo, fa partite importanti e il pubblico se ne sta accorgendo”.