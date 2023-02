Sarri-Spalletti. La Rivoluzione educativa di Napoli

Quel che a Napoli è possibile non può esserlo a Milano e viceversa. È sabato di sole caldo ed incontriamo, davanti ad un caffè, il professor Bellavista.

Italia, Paese delle Bellezze differenti.

Il bello di un Paese più lungo che largo. Differenze di pensiero, Cultura e quindi anche di idee. Presente e futuro da scrivere.

Il mare non è la montagna e quello che può accadere in certe realtà non è facilmente riproducibile altrove.

Vale per le storie, per le aziende, per le società ed anche per lo sport.

Il carattere di un uomo ha bisogno di humus adatto. La rosa non nasce in un campo di patate ed altrettanto la patata non potrebbe fare.

Odori, profumi e colori non sono mai estemporanei o casuali. Appartengono strettamente ad una realtà. Sole, pioggia o neve fanno il territorio. Le Neuroscienze hanno dimostrato come i sogni notturni cambiano a seconda della latitudine in cui si “risiede”.

Vale per i fiori, i frutti ma soprattutto per gli Uomini. Più per quelli che non sono soltanto contenitori di cose.

Lunga vita ai sognatori ma ancor più agli Educatori. Tutti.

Spalletti è la perfetta prosecuzione di Sarri.

“Perché non siete andati a scuola? Senza scuola non capite quello che vi dico. Io non voglio gente che non capisce”. Ottimo Luciano, massima stima. Ancelotti e Gattuso sono stati un “errore” di metodo. Un errore di sistema, direbbe l’algoritmo.

Spalletti è la perfetta prosecuzione di Sarri ed è chiarissimo a chi si occupa di Pedagogia e sviluppo sociologico.

Dopo ogni moto rivoluzionario, c’è un tempo di stasi e successivamente deve esserci un “manager” che sappia prendere il timone e veleggiare in mare aperto.

È uno sviluppo culturale.

Lo ha insegnato la rivoluzione francese, quella cubana e per certi versi il 68 italiano.

Serve studiare per diventare Adulti.

È un invito non un monito.

Sarri ha preso il palazzo, ha infranto l’esercito oppressore ed ha consegnato il “tutto” al generale competente.

Spalletti ha le doti mancanti a Sarri e Maurizio lo stesso.

Maurizio uno sfacciato Che Guevara, Luciano un Masaniello moderno.

Quel che può accadere a Napoli non può dirsi a Torino, Milano o Roma.

Ragioni di pura indole. Carattere, Società e Cultura.

A Napoli si vince poco, quasi “mai” ma quando accade assume un valore particolare.

Così parlò Bellavista se vi pare. Italia Paese più lungo che largo, il bello affascinante delle Diversità.

