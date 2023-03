Sarri – Spalletti e la tecnica del taglio a freddo

Il Maradona ospita il recente passato. Recente e spettacolare. Tutto è davvero iniziato con Maurizio Sarri. Sebbene il Napoli 5.0, quello di Spalletti, non conservi granché di quella squadra e di quell’impianto di gioco, la storia europea della società di De Laurentiis, è lì che ha iniziato a frequentare i teatri di prestigio.

I paragoni non vanno mai fatti. Troppo diverso il tempo. Diverso tutto. La capacità aziendale, il momento storico ed il calcio italiano. Di altra e migliore caratura, la qualità dei competitors. Differenze se ne intravedono, nettamente anche nella Maturità del progetto. La Rivoluzione è nata con Sarri, la curva di progresso con lui si è sviluppata, Spalletti ha governato il nascente momento parlamentare. Ogni uomo va utilizzato per il meglio che può offrire. De Laurentiis in questo è stato un fine intenditore di interpreti. Il cinema, il grande cinema, offre questa possibilità. Conoscere, attraverso l’interpretazione del personaggio, la profondità di un animo e le sue peculiarità.

Spalletti, i fatti lo dimostrano, è il perfetto sequel di Sarri.

Uno uomo di lotta e rivoluzione, l’altro di governo.

I professionisti che si occupano di tecniche di sicurezza in genere, lo definirebbero, tecnica del taglio freddo.

Segmenti diversi non assemblati ma costituiti da un solo blocco.

De Laurentiis ha saputo, pur cambiando gli interpreti, dar a questo Napoli, un volto unico.

Il suo.

Napoli – Lazio è una gara diversa. I punti in palio hanno peso relativo per la banda 5.0, per i bianco celesti romani la cosa è differente.

Sarà comunque festa di gente. Il Maradona sempre più pronto alla festa, ogni domenica un pizzico in più.

Consacrazione di un atteggiamento, un metodo, una strategia di far azienda.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati