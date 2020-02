Sarri, l’elogio della pazienza: così da De Ligt a Rabiot nasce la sua Juve

La gestione del tecnico paga: ha atteso l’olandese e il francese, ora raccoglie i frutti. Ma adesso tutti aspettano il suo gioco…Se ne parla in quest articolo pubblicato su Gazzetta.it Avrà altri difetti che complicano un po’ il primo anno di nozze bianconere, ma Maurizio Sarri conosce la virtù della pazienza, dote pregiata in questi tempi ultraveloci. Soprattutto nella Juve, ancora un ibrido in costruzione: se il tifoso medio pretende tutto e subito (un calcio nuovo più le vecchie vittorie), il tecnico paziente ha bisogno di mesi per arrivare al top. E intanto mette fieno in cascina in campionato. Dà del tempo a se stesso, ma pure ai suoi campioni, non tutti partiti al massimo: ora Sarri inizia a raccogliere i frutti quasi da tutti.Cristiano Ronaldo, neo 35enne, è l’esempio più evidente, ma pure il più scontato: i piccoli problemini al ginocchio hanno rallentato l’inizio di stagione, ma non potevano certo spazientire nessuno. Bastava conoscere un po’ il portoghese per capire come sarebbe finita: CR7 avrebbe reagito di slancio, avrebbe aumentato i giri del motore appena possibile. Adesso Ronaldo ha ribaltato la storia e vive il miglior momento da quando è a Torino. Agganciato Trezeguet con nove partite di fila a segno, aspetta il Bentegodi per continuare col pallottoliere. Semmai, da De Ligt a Rabiot, sono altri i casi in cui la prudenza sarrista ha pagato. Basti soffermarsi sul biondone olandese e su quelle mani galeotte a inizio stagione: i problemi di adattamento di De Ligt sembravano concentrarsi proprio là, nella posa scomposta in area di rigore. Matthijs è stato aspettato con pazienza, è stato gestito anche quando l’esuberanza fisica di Merih Demiral aveva convinto il tecnico a schierare il turco come titolare. Adesso, dopo il bruttissimo infortunio di Merih e in attesa del ritorno di Chiellini, De Ligt sembra aver trovato un suo definitivo posto nel mondo bianconero. Quella valanga di milioni spesi d’estate sono un investimento a lungo termine: la Signora si è messa in casa un Ronaldo della difesa a soli 20 anni.Anche Adrien Rabiot è (pazientemente) cresciuto in questi lunghi mesi di apprendistato: un po’ alla volta, senza mai entusiasmare davvero, ma adesso è salito ufficialmente di grado. Incredibile ma vero: Rabiot è addirittura riuscito a mandare in panchina Blaise Matuidi. Il numero 14 in questi anni aveva sempre trovato posto alla faccia della ricca concorrenza, e invece contro la Fiorentina Adrien ha per la prima volta scavalcato davvero il connazionale nella gerarchia sarrista. Il merito, anche in questo caso, è di una gestione oculata, di una crescita leggera e costante. Niente bocciature durante le prime difficoltose uscite, anche perché era altamente prevedibile un po’ di spaesamento dopo i mesi trascorsi fuori rosa al Psg, e ora Rabiot fa pesare il fisico da corazziere e il sinistro educato. Ma se dovesse ancora una volta perdersi per strada? Una sola parola, “pazienza”: Sarri ne conosce il valore.