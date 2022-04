Sarri corteggia Mertens: il belga attende

Una bellissima storia d’amore quella tra il Napoli e Dries Mertens.

Il belga sta vivendo forse uno dei periodi più belli della sua vita caratterizzato dalla nascita del figlio Ciro Romeo, l’acquisizione del ruolo da leader all’interno del club, il goal davanti al suo primogenito nell’ultima partita contro i viola.

Insomma, ricordi indimenticabili per il 14 del Napoli.

La storia di Mertens in pillole

La storia di Dries con il club azzurro inizia nel 2013 sotto le direttive dell’allenatore Rafael Benitez, il quale resterà al comando degli azzurri fino al 2015.

Nonostante delle ottime prestazioni da parte del “folletto” la vera svolta arriva nel 2015, anno in cui Maurizio Sarri ricoprirà il ruolo di Tecnico Sportivo della SSC Napoli.

Con “il Comandante” classe ’59, Dries inizia il suo percorso di crescita come calciatore, iniziando a collezionare goal, partita dopo partita. Ed è proprio con il Napoli di Sarri che riuscirà a segnare il maggior numero di goal all’ombra del Vesuvio, il che gli permetterà poi, nel 2021, di segnare le 103 reti azzurre superando tutti i record mai raggiunti nel club partenopeo.

Sarri – Mertens oggi

Nel corso degli anni le loro strade, ovviamente, si sono divise. Sarri allena la Lazio e Dries è rimasto nella sua amata Napoli.

Tuttavia Sarri sembra non abbia mai dimenticato il gioco dell’attuale neo papà. Infatti dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che l’allenatore biancoceleste voglia Mertens nella rosa capitolina.

Pare infatti che ci siano già stati dei contatti tra la Lazio e il giocatore azzurro, ma a quanto sembra la risposta del belga è sempre la stessa: priorità al Napoli.

Infatti come più volte ha già espresso, “Ciruzzo Mertens”, non ha voglia di ascoltare proposte da altri club se prima non ha chiarito con il Napoli. Da parte di ADL, per il momento, non c’è la volontà di aprire il discorso in merito al rinnovo contratto. L’ipotesi più plausibile è quella che i primi confronti avranno luogo a partire dal mese di giugno.

