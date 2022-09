Sarri: Arbitro veramente scarso

“Spero l’arbitro sia veramente scarso “, così Maurizio Sarri nell’analisi del post Lazio-Napoli. Torna subito sugli episodi, che secondo il tecnico toscano avrebbero inciso sul risultato, in maniera determinante. Se la prende anche col Var, colpevole, a suo giudizio, di non essere intervenuto sul primo gol di Kim, colpito di una spinta, su un difensore biancoceleste.

“Il Var doveva intervenire e interrompere l’azione, non è la prima volta che accade contro di noi”.

Torna nella fattispecie alla gara col Bologna, in cui l’arbitraggio gli avrebbe fatto pagare, le partite precedenti in cui i giocatori della Lazio, non si sarebbero comportati bene. Poi finalmente si parla anche della gara, in cui i suoi partono forte, poi si abbassano troppo, a suo giudizio. “siamo andati bene nei primi venti minuti, poi abbiamo abbassato troppo il baricentro, consentendo al Napoli, di venire fuori col palleggio “. Qualche parola positiva, poi anche per gli avversari, riconoscendone il valore.

“ il Napoli è una squadra forte “

Perdere contro questa squadra ci sta, gli episodi poi però hanno deciso il risultato.

In realtà, la Lazio è sembrata molto indietro rispetto a quella vista contro l’Inter, già a Genova c’era stata qualche avvisaglia, di una squadra apparsa scarica, in alcuni elementi chiave. Così l’ex allenatore del Napoli, sull’argomento.

“ È normale che quando giochi ogni tre giorni, devi fare delle rotazioni, non puoi avere una rosa di undici calciatori e basta, devi avere delle alternative altrettanto valide”.

Una piccola nota polemica contro la società, per alcuni innesti mancanti, come quello del terzino sinistro che avrebbe voluto e non è arrivato, tant’è che Marusic è rimasto in campo fino alla fine, nonostante l’abbondante fasciatura.

Torna nuovamente sull’arbitraggio, per il presunto calcio di rigore, per fallo di Mario Rui su Lazzari.

Non c’era bisogno dell’intervento del Var, il fallo è netto, Mario Rui guarda Lazzari e lo colpisce “.

Un accenno anche sulla partita di Immobile, che si è visto molto poco, ma il problema secondo Sarri è dovuto dall’atteggiamenti della squadra, che salendo poco non ha permesso all’attaccante napoletano, di avere spazi e palloni giocabili. Nel confronto con Osimhen, dall’altra parte però, si è visto il nigeriano fare un gran lavoro senza palla, lottare su tutti i palloni, incitare i compagni a salire e colpire anche un palo su colpo di testa. Parlare solo di episodi sembra piuttosto riduttivo, soprattutto andando a leggere i dati del possesso palla, che all’ex comandante piacciono molto, vedono un 67% nel primo tempo in favore della squadra che giocava in trasferta. Ne ci sembra che l’allenatore della Lazio, quando indossava la casacca a strisce bianconere, si soffermasse così tanto a parlare della direzione di gara. In realtà si sono affrontate due squadre che fanno del gioco il loro mantra, solamente che una è apparso meno brillante dell’altra.

Il risultato finale rispecchia questa evidenza, soprattutto nel numeri di occasioni gol create, che potevano chiudere il risultato, ben prima ,degli episodi sopracitati.

