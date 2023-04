Santacroce: “Milan-Napoli sarà un match diverso dalla gara di campionato”

L’ex azzurro e talent scout Fabiano Santacroce è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”:

«Il Napoli arriva un po’ stanco alla gara con il Milan, a Lecce l’ho visto un po’ macchinoso, ma in Champions le motivazioni possono fare la differenza. Il Milan penso giocherà in modo attento in fase difensiva e cercherà di sfruttare gli spazi. Non penso che i rossoneri, pur giocando in casa, avranno un atteggiamento spudorato: ripeteranno lo spartito tattico visto al “Maradona” in campionato. Proveranno di nuovo ad ingabbiare Lobotka, ma non so se stavolta saranno così brillanti e non so se il Napoli sarà così dimesso. Spalletti poteva fare più turn over a febbraio/marzo? Era una squadra in cui, in quel momento, era impossibile e anche sconsigliabile toccare qualcosa. Giocava troppo bene e ha scavato un solco rispetto alla seconda proprio perché era una macchina perfetta. Spalletti ha fatto bene a cambiare quel poco che c’era da cambiare. Del resto l’obiettivo era ed è lo scudetto, se alla Champions arrivi stanco, beh… pazienza! Questi ragazzi già stanno facendo cose che nessuno si aspettava, esprimendo un calcio splendido».

