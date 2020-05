Sanità, parto record: la mamma ha 14 anni, il padre 12

Da Strettoweb,com: “Parto da record all’ospedale Piemonte di Messina: la baby-mamma ha appena 14 anni, e il suo compagno padre della piccola neonata ne ha appena 12. La bambina è nata regolarmente in serata, dopo che la giovanissima madre ha avuto le doglie nella sua abitazione del centro cittadino della città peloritana. Un’ambulanza l’ha trasportata in fretta al Piemonte dove il parto è avvenuto regolarmente, sia la mamma che la piccola stanno benissimo. Pensate che la nonna materna della neonata ha appena 30 anni: a sua volta aveva partorito a 16 anni, ma la figlia l’ha battuta per precocità!”