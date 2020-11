Sanità, Nonno (FdI): “Paziente morto, immagini gravissime. Chiarezza immediata”

“Le immagini che ci giungono dall’ospedale Cardarelli sono di una gravità inaudita. Si faccia chiarezza immediatamente sulle cause che hanno portato alla morte del paziente ripreso in bagno e sullo stato di assembramento dei pazienti che si vedono nel video, in degenza in un numero alto in una sola piccola stanza. Non è civiltà questa e non è possibile offrire una sanità del genere ai cittadini napoletani e campani. Lo Stato centrale intervenga”.

È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale della Campania di Fratelli d’Italia Marco Nonno.