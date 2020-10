Sanità, Nonno (FdI): “Chiusura pronto soccorso grave per il territorio”

“La chiusura , adottata nelle scorse ore dall’Asl Na3 sud, del pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia (nella foto) rappresenta una iniziativa grave per il territorio che perde un presidio sanitario di fondamentale importanza. In quel distretto sanitario restano in questo momento aperti solo i pronti soccorso di Sorrento e Nola, dislocati in una area geografica non immediatamente accessibile a chi risiede tra Castellammare e comuni adiacenti”.

È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale della Campania di Fratelli d’Italia Marco Nonno.

“Una cosa è dedicare aree ospedaliere ai pazienti Covid, una altra è non garantire l’assistenza e le cure ordinarie o preventive. Il pronto soccorso è stato tra l’altro chiuso senza avvisare preventivamente la cittadinanza e senza alcun confronto con le parti sociali. Metterò in campo le iniziative politiche necessarie a fare luce sulla vicenda e mi batterò affinché il presidio venga riaperto”, conclude Nonno.