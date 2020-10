Sanità, Comune: firmato protocollo contro Hiv e Sifilide

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato oggi un importante protocollo di intesa con Antinoo Arcigay, NPS Campania – Network Persone Sieropositive – e FIMMG (Federazione italiana medici di medicina generale) per i controlli contro le infezioni a trasmissione sessuale in particolare HIV e Sifilide. “Siamo soddisfatti, afferma l’assessore Francesca Menna (nella foto con il sindaco di Napoli Luigi de Magistris) perché in questo momento è importante fare uno screening su infezioni come queste che colpiscono il sistema immunitario aumentando la probabilità di rischio anche verso il Covid. Inoltre è proprio in questo momento che è necessario creare una rete tra associazioni, medici di.medicina generale e comuni per dare risposte concrete alla.cittadinanza in un momento di particolare stress del sistema sanitario come quello attuale. Questo protocollo è unico in Italia e diventa ancora più prezioso in un momento come questo, in cui la sinergia rappresenta un arma importantissima per combattere in maniera intelligente ed efficace i rischi che si presentano in questa delicata fase storica.”