Sandro Sabatini: che i vecchi vadano via dal Napoli!

Sandro Sabatini, Capo Redattore di SportMediaset, ha parlato ai microfoni del programma radiofonico Si Gonfia la Rete di Raffele Auriemma.

Il giornalista ha espresso la propria opinione in merito alla SSC Napoli e al presidente ADL, soprattutto dopo le due pesanti sconfitte con la Roma e con l’Empoli.

Le parole si Sabatini

“Quello che penso, che non si offenda De Laurentiis, il Napoli è una squadra che è alla viglia di una rivoluzione. Ci possono essere quindi solo due soluzioni. Una è di fidarsi del Direttore Sportivo. La seconda è fare di testa tua.

Esordisce il cronista.

“A me risulta che ci sia un po’ di freddezza con il Direttore Sportivo, che non conosco personalmente quindi non sto facendo pubblicità, ma ha dimostrato di avere una percentuale di colpi ben fatti.“

Ricordando di ver portato lui Anguissà nel Napoli e ad aver insistito affinché venisse preso Osimhen.

“A me sembra un DeLa più factotum da quando è andato via Paolo Marino. In questa squadra devi vendere i vendibili ma non gli incedibili e mi riferisco ad Osimhen.“

Il giornalista sostiene che ad andare via debbano essere: ” I giocatori che hanno fatto il loro tempo” con un esplicito riferimento a Piotr Zieliński.

” E’ finito il ciclo, devi fare questa rivoluzione ma li devi rimpiazzare. L’importante non è chi parte ma chi arriva.“

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati