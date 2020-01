Grandi progetti per mantenere parte attuale stadio per attività sportive.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Mantenere, accanto al nuovo stadio, una parte di San Siro, che però non ospiterà più partite di calcio ma solo attività sportive non professionistiche: questo è il contenuto dei progetti presentati da Inter e Milan oggi in Comune sul futuro del Meazza.