Sampdoria, Tonelli: “Quando fai dei regali al Napoli, vieni punito. Giocato contro degli amici”

Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria, ha parlato in zona mista della sconfitta contro i suoi ex compagni del Napoli:

Che partita è stata? “Abbiamo regalato i primi dieci minuti, poi abbiamo cambiato modulo e trovato le distanze giuste. Abbiamo riproposto una buona qualità di gioco. Nel finale ci siamo fatti prendere dalla voglia di vincere abbia mostrato un po’ di fretta nelle giocate e quando regali delle azioni a una squadra forte come il Napoli, vieni punito”.Per lei che partita è stata, visto che giocava contro i suoi ex compagni? “E’ stata molto particolare ed emozionante. Ho giocato contro degli amici. Ho dato il massimo perché penso che sia un obbligo per un calciatore rispettare la maglia”.La classifica inizia a preoccuparvi? “Se giochiamo come nella parte centrale della partita non dobbiamo preoccuparci. La classifica è particolare ma non deve metterci ansia. Dobbiamo essere bravi a giocare bene dal primo all’ultimo minuto e non far pesare troppo il pallone”.Che gruppo ha ritrovato nello spogliatoio della Samp? “E’ un gruppi di bravi ragazzi che dà il massimo, ma questo già lo sapevo”.La prossima gara contro il Torino sarà una sfida complicata anche visto il cambio di tecnico per i granata. “Come tutte le gare sarà difficile, loro dovranno ritrovare alcune certezze. Dobbiamo pensare a noi e a fare ciò che sappiamo”.