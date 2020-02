Sampdoria-Napoli, i convocati di Gattuso: c’è Politano! Rientrano Maksimovic e Mertens, out Fabian

Sono stati appena diramati i convocati ufficiali del Napoli per il match di domani sera al Marassi contro la Sampdoria. Da segnalare l’assenza di Fabian per febbre, la prima convocazione per Politano e i rientri di Maksimovic e Mertens.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano.