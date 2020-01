Sarà Federico La Penna di Roma 1 l’arbitro di Sampdora-Napoli, match in programma lunedì a Marassi valido come terza giornata del girone di ritorno. Al Var ci sarà Mazzoleni, Sacchi sarà il quarto uomo, Passeri e Longo saranno gli assistenti. Ecco la sestina completa,Pubblicata in questo articolo de il Roma.it

LA PENNA

PASSERI – LONGO

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI