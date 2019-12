Samp-Juve; Ranieri “CR7? Ha fatto una cosa da Nba”

Claudio Ranieri parla del gol di Ronaldo, e lo paragona ad un azione di Basket NBA!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa,it “Ronaldo ha fatto qualcosa che si vede in NBA, è stato su un’ora e mezza. Non gli si può dire nulla, complimenti e basta”: così ai microfni di Sky l’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, commenta il gol di Cristiano Ronaldo. “Hanno fatto poche giocate di quelle che sono abituati a fare i tre tenori – ha aggiunto il tecnico doriano – Sono contento di come la squadra ha reagito, c’è da dire che la Juve ha fatto pochi errori in fraseggio, noi dovevamo essere rapidi a ripartire. Peccato, ma è stata una gran bella partita per noi, per loro ci sono stati due gol capolavoro”.

Ranieri si è poi detto “molto soddisfatto della prestazione perché con tutti gli assenti e due cambi forzati siamo rimasti in partita fino alla fine. Quando fanno questi gol possiamo solo stringergli la mano – ha proseguito – valgono da soli il prezzo del biglietto. Faccio i complimenti ai ragazzi, questa prestazione deve darci convinzione perché stanno lavorando bene e dobbiamo continuare così”.