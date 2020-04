Salvini: il Mes va cancellato

. “Anche a Pasquetta il governo trova il tempo di attaccare Lega, opposizioni e giornalisti, una vera e propria ossessione. Gli Italiani gradirebbero lo stesso impegno del governo nel fornire almeno una mascherina protettiva ad ogni cittadino, invece di chiacchiere. Oppure nel garantire il pagamento della cassa integrazione in tempi decenti e non fra settimane, come accadrà”. Così la Lega in una nota, dove si sottolinea che serve “aiutare le imprese con soldi veri, e non solo a parole o con debiti”. “Se l’obiettivo di sconfiggere il virus è comune, la smettano di insultare e di aspettare dall’Europa un aiuto che non arriva da un mese, e che ancora non arriverà – sottolinea il partito di Matteo Salvini – . Altro che Mes più o meno leggero, inserito nel ‘pacchetto’ approvato di recente dall’Eurogruppo a Bruxelles alla presenza del governo italiano”. Sottolineando che siamo di fronte a “un trattato che dovrebbe solo essere liquidato e cancellato”. “Ricordiamo inoltre al governo che, dal 1979 ad oggi gli italiani hanno versato nelle casse di Bruxelles quasi 140 miliardi di euro in più rispetto a quanto è tornato nelle nostre tasche” e ora “non è più tempo di chiedere o implorare, facendoci umiliare: è tempo di rialzare la testa e dare ai nostri cittadini quelli che è dovuto. Adesso, non domani”, conclude la nota del Carroccio. fonte Il Roma