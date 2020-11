Salute, Comune: Farmacie, riconsegnare bombole di ossigeno dopo l’uso

“C’è bisogno di ossigeno, lo chiedono gli ammalati che sono in casa ma in farmacia scarseggiano le bombole. I farmacisti chiedono con forza che le bombole vengano riconsegnate subito dopo l’uso. Solo così possiamo trovarle pronte e cariche in farmacia”.

È l’appello lanciato dall’assessorato alla Salute del Comune di Napoli anche attraverso video pubblicato sul sito istituzionale

Link https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/41699