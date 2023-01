Salerno deve cancellare Cremona. Iervolino “vede” il Napoli

L’approccio al derby Salernitana – Napoli di questo week-end è legato alla scoperta di un uomo nuovo e particolare. Un uomo che assomiglia ad un personaggio da film americano. Ritorno al futuro in salsa partenopea.

Danilo Iervolino somiglia molto ad un mistero o ad un colpo di genio.

Uomo del calcio salernitano da poco più di un anno e già autore di un miracolo. La salvezza rocambolesca e romantica dello scorso anno è diventata una sorta di serie tv.. Miracolo sportivo con la Salernitana presa da Lotito ed editoriale. Inventore della Università in modalità e-learning Pegaso ed attuale editore de L’Espresso, rivista settimanale storica della editoria nazionale.

Giovane, rampante e con le idee chiare su cosa intende avere e diventare. Non si accontenta della comoda salvezza che Nicola può offrire, chiede di più In settimana dopo l’imbarcata presa a Bergamo, ha cercato di dare una svolta alla sua azienda. Un nuovo tecnico. Una ricerca poi risultata vana. Nicola resta ed affronta il Napoli che proprio Iervolino vede campione d’Italia.

Un augurio che conviene rimandare al post Salerno. Serve concentrazione e sano rispetto dell’avversario. Si va a Salerno per incontrare una squadra che ha possibilità. Una buona rosa e di certo combattiva. Il Napoli è chiaramente chiamato ad una ulteriore verifica. Tutte le gare lo sono. Salerno deve cancellare Cremona.

