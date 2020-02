Salemme torna al Diana

Come da ultime Ansa, Vincenzo Salemme torna per il secondo anno ‘fuori abbonamento’ al Teatro Diana con la sua commedia dei record ‘Con tutto il cuore’, dopo il successo nei principali teatri Italiani (Sistina di Roma con più di 30.000 spettatori in 24 repliche, Manzoni di Milano con più di 16.000 presenze in 18 repliche) e nello stesso teatro vomerese con circa 40.000 spettatori in 7 settimane. A Napoli da domani all’8 marzo, lo spettacolo farà poi tappa a Padova (11-15 marzo), Ferrara (17-18 marzo), Faenza (24 -26 marzo) fino al ritorno al Sistina di Roma dal 1 al 26 aprile. La commedia, ironica e graffiante, caratteristiche queste della scrittura di Salemme, affronta un tema di grande umanità, quello del trapianto, capace di solleticare l’immaginazione dell’artista, in un gioco degli specchi per svelare all’essere umano, sentimenti, emozioni del profondo che spesso l’uomo non osa svelare neanche a sè stesso.