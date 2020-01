Sala: “San Siro? Le squadre hanno capito, è questione di settimane”

Il sindaco di Milano ottimista…se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Filtra ottimismo dalle parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala sulla questione San Siro. Le prime parole del suo intervento a Radio Deejay sono eloquenti: “Non penso ci sia una deadline formale, ma credo che ormai sia questione di poche settimane”. La negoziazione tra il Comune e le due società milanesi sembra quindi in dirittura d’arrivo. “Vedo un percorso che sta migliorando”, dice il sindaco. “Io non voglio fermare il progresso, però ovviamente deve essere qualcosa nell’interesse di tutti i cittadini”.”Le squadre – continua Sala – hanno capito che il tema di salvare San Siro non è un vezzo e non è dilatorio rispetto a una decisione. Ma tenere quello spazio, in parte come vestigia perché è un monumento della città, ma soprattutto per dedicarlo a una serie di sport gratuiti che oggi non trovano spazi in città, come l’arrampicata, può non essere male”. L’obiettivo rimane quindi un punto d’incontro che possa soddisfare tutti, sia le priorità economiche e sportive di Milan e Inter, sia quelle sociali del Comune: “Mi piace che siano venuti da me, mostrandomi soluzioni per cui l’area potrebbe essere molto verde e dedicata allo sport. Pur sapendo che per rientrare dell’investimento le squadre dovranno fare hotel e uffici, se l’area diventasse una cittadella dello sport, accontentando sia loro che me, e quindi la città, si può fare”. Ora, quindi, manca solo aspettare la non-scadenza. Questione di “poche settimane”.