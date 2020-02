Saelemaekers: “Esordio? Non sapevo nemmeno dove dovessi giocare”

Le parole di Alexis Saelemaekers, nuovo esterno del Milan.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it

Alexis Saelemaekers, nuovo esterno del Milan, si è così espresso a Dhnet.be dopo l’esordio di domenica in rossonero: “Un momento storico, inizialmente ero un po’ teso… Soprattutto quando l’allenatore mi ha dato tutte le istruzioni in italiano che non ho capito bene tanto che, ad essere sincero, non sapevo nemmeno dove dovessi giocare; ho visto chi usciva (Calabria, ndr) e ho capito che avrei giocato da terzino offensivo, visto che il Verona era in dieci. Il mio obiettivo ora è provare a diventare titolare il prima possibile. Il prossimo fine settimana ci sarà il derby, Romelu Lukaku mi ha già contattato per dirmi che ci vedremo. Vuole farmi vedere i posti giusti in città”.

Il suo trasferimento: “Il mio agente mi ha parlato due o tre settimane fa, ma in quel momento non c’era nulla; la partenza di Suso ha poi attivato la marcia. Il Milan ha contattato urgentemente il mio agente. Tutto è stato fatto in un giorno. Il giorno prima sono emerse le prime voci ma non sapevo ancora nulla. Ho visto che molti sostenitori stavano iniziando a seguirmi sui social media. Sono stato sorpreso Ho digitato il mio nome su Internet e ho visto tutti gli articoli di giornale che mi pubblicizzavano lì”.

La sua nuova vita: “Ci sono state molte emozioni nella mia famiglia quando ho firmato. Vedere mia madre piangere al mio fianco mi ha commosso molto. Abbiamo vissuto tutto come una famiglia. È un po’ triste vedermi partire, ma devo vivere il mio sogno. Proverò a trovare rapidamente il mio appartamento, un posto per essere rapidamente al centro di allenamento. Non siamo già d’accordo con i miei genitori sul posto, inizio bene (sorride). Non me ne rendo ancora conto, tutto è stato così veloce. Gran parte di me rimane a Bruxelles per il momento. “

La sua relazione con Kompany: “Non era sulle mie qualità che c’era un problema, piuttosto sulla mia posizione. Mi ha visto come un’ala, ha scoperto che non avevo le qualità necessarie per essere un difensore, soprattutto quelle tattiche. Voleva che portassi la mia freschezza in primo piano e ho dovuto lavorare per competere con gli altri in queste posizioni. Da qui le prime partite in panchina o in tribuna ”

L’incontro col Milan: “Boban mi ha chiamato il giorno prima dicendo che aveva bisogno di me. Questo trasferimento era vicino al suo cuore. Al telefono non proviamo ancora l’emozione ma quando sono arrivato Boban mi ha abbracciato, anche Maldini. Ci sentiamo apprezzati e non abbiamo dubbi sulla nostra scelta. “

Il suo incontro con Ibrahimovic : “Sentiamo immediatamente la sua presenza, ha molto carisma. Non puoi perderlo, sia per le sue dimensioni che per la sua personalità”.

Evenepoel al Giro: “Non l’avevo mai visto, era al di sopra di tutti nei test fisici quando era ad Anderlecht. Potrei incontrarlo durante il prossimo giro d’Italia, anche se non so nulla del ciclismo”