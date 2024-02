Sacchi: “Calzona la mossa giusta per il Napoli”

Il calcio, sport di emozioni e sorprese, spesso ci regala storie di allenatori che, nonostante le difficoltà, non si arrendono e vanno e vengono. È il caso di Francesco Calzona, il quale ha ottenuto la “benedizione” di Arrigo Sacchi, richiamando alla mente un’analoga situazione vissuta in passato da Maurizio

Sarri. L’ex tecnico del Milan, intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha espresso il suo favore per la scelta di Aurelio De Laurentiis di affidare la guida tecnica del Napoli al CT della Slovacchia.

“Sicuramente, l’attuale squadra non è parente nemmeno alla lontana di quella della passata stagione. Mi pongo anche la seguente domanda: non è che questi giocatori abbiano ballato una sola estate?” si interroga Sacchi. La sua analisi suggerisce che i calciatori partenopei potrebbero essere “vittime della solita sindrome da successo”, incapaci di trovare le contromisure necessarie per

reagire alle difficoltà.

Secondo Sacchi, esonerare Mazzarri, al quale non attribuisce grandi responsabilità, e puntare su Calzona, con esperienza lavorativa sia con Sarri sia con Spalletti, potrebbe rivelarsi una mossa azzeccata, a condizione che tutto il gruppo e l’ambiente condividano la scelta e si muovano nella stessa direzione.

Tuttavia, nella gestione di un allenatore, c’è sempre quella piccola componente che incide notevolmente: l’egocentrismo del presidente. Se da un lato De Laurentiis ha dimostrato intuizioni vincenti in passato, l’atteggiamento egocentrico potrebbe non premiare quando il successo non è frequente. La

pressione sul campo si riflette negli spogliatoi, e la gestione stretta degli stipendi potrebbe spingere i giocatori a guardare altrove per nuove opportunità.

Il calcio è uno specchio della società e delle sue dinamiche. Quando si vince, i problemi possono rimanere sotto la superficie, ma è nelle sconfitte che un club deve dimostrare di avere basi solide. Attualmente, sembra che il Napoli stia attraversando un periodo di incertezza, con le basi che traballano in vari settori.

La sfida di Calzona sulla panchina azzurra diventa quindi una prova non solo di abilità tecnica, ma anche di capacità di gestione e resilienza. “Barcollo, ma non mollo” potrebbe diventare il motto di una squadra e di un allenatore decisi a risollevarsi dalle difficoltà e a dimostrare che, nonostante le tempeste, la

determinazione e la coesione possono portare al successo.

