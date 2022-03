Rrahmani: l’intervista a Radio KissKiss

Ore 14,30, uno dei grandi protagonisti del Napoli, Amir Rrahmani, ha rilasciato una bellissima intervista durante il programma radiofonico “Radio Goal” su Radio KissKiss.

L’intervista si apre con l’audio della telecronaca del 94 di Lazio -Napoli, momento in cui Fabian Ruiz piazza il secondo goal della vittoria.

Con una voce di divertimento Rrahmani risponde che il cronista ha esultato poco, avrebbe dovuto esultare di più.

Ma analizziamo le domande…

Una parola in merito alla vittoria con la Lazio

Con la Lazio è arrivata una vittoria importante per la classifica. In questo momento ogni gara ha il suo valore, siamo 3 squadre, forse 4, magari 5, per la vittoria dello scudetto. Sarà una guerra fino alla fine.

4-5 squadre, entreranno anche Juve e Atalanta?

“Se l’Atalanta vince il recupero avrà gli stessi punti della Juve. Non sono lontane e ci sono 11 partite e 33 punti. Può succedere di tutto.“

Dopo il Goal di Fabian avete scelto di essere ricordati ?

“Vogliamo questo, ma non puoi decidere tutto tu, quello che succede in campo non puoi mai saperlo. Noi vogliamo essere ricordati, ma qualche volta in campo succede di tutto.“

Eravate state ripresi dal goal del paro di Pedro, quella partita volevate vincere a tutti i costi?

“Certo! Noi vogliamo vincere tutte le partite. Poteva finire anche 1-1 ma per questo il calcio è bello perché non sai cosa può succedere. “

Il Maradona sarà pieno di tifosi tutti per voi, lo sentirete l’affetto?

Si assolutamente, fin ora in allenamento siamo tranquilli e concentrati perché dobbiamo sempre essere preparati per la partita successiva

Spalletti vi ha concesso due giorni di riposo, cosa vi ha detto quando vi ha rivisti?

Stiamo facendo gli allenamenti per la prossima, il calcio è la preparazione per la parita futura, quello che è successo ieri non conta più.

Il Milan?

Siamo tranquilli e concentrati per la prossima partita, dobbiamo essere pronti. Non è l’ultima partita, il risultato è relativo. Saranno tutte importanti. Non abbiamo sfruttato l’occasione a Cagliari e volevamo riscattarci con la Lazio. Il gol di Fabian ci ha caricati.“

Noi siamo una squadra in cui tutti possiamo fare goal, abbiamo tante soluzioni.

Quest’anno sei titolare inamovibile, due anni fa ti saresti aspettato una crescita così importante?

Ho creduto sempre ho aspettato il mio spazio, spero di continuare cosi giocando sempre meglio, è quello che tutti i giocatori vogliono giocare con continuità.

Su Koulibay…

Giocare con Koulibaly è più facile, è uno dei miglior difensori, neglki anni ha dimostrato di essere un grande giocatore.

Napoli è una delle migliori difese del campionato?

Siamo migliorati tanto, anche col Milan dovremo chiudere ogni spazio per non prendere gol, vogliamo un altro clean sheet, è sempre questo il nostro obiettivo. Quando c’è una situazione pericolosa per gli avversari, ci diciamo: non dobbiamo prendere gol!

Parola di Tifoso: Rrahmani è la più bella sorpresa di quest’anno…

Grazie a tutti, a quelli che ci supportano, ai veri tifosi che sono rimasti sempre in tribuna anche quado abbiamo perso. Vogliamo quel sogno che hanno tutti, vogliamo provarci, perché no?, siamo una squadra forte, con un obiettivo più grande. Ci proveremo fino alla fine.

Sul capitano Insigne

Sono molto felcie per lui, è un giocatroe e capitano importate. Per tutta la partita ha fatto assist ora speriamo che in queste 11 partite faccia altri goal.

Scudetto parola che si può pronunciare in spogliatoio?

Non tanto, dico la verità, perché è ancora presto, pensiamo solo alla prossima partita”.

Come arriva il Napoli per la partita con il Milan?

Volevamo prendere questa Lazio, ci siamo caricati…

