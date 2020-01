Rrahmani a Villa Stuart per le visite mediche col Napoli

Il difensore nella clinica romana per le visite mediche: resterà al Verona fino al termine della stagione.E quantpo si legge in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Altro colpo di mercato del Napoli dopo gli arrivi di Demme e Lobotka. Il diesse Giuntoli ha infatti chiuso con l’Hellas Verona per Amir Rrahmani, 25enne difensore kosovaro che sta ben figurando in questa Serie A. Il giocatore, accompagnato dall’agente, questa mattina alle 9.15 è arrivato a Villa Stuart per le consuete visite mediche. Terminati i controlli di rito firmerà un quinquennale da circa 1,8 milioni di euro.Il Napoli verserà nelle casse del Verona circa 14 milioni di euro, il giocatore resterà in Veneto fino alla fine della stagione.