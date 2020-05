Rongoni: ” Ecco quando tempo ci vuole per tornare in forma”

Il preparatore atletico del Lione,squadra che ha battuto all’andata la Juve, ha rilasciato un ‘intervista alla Gazzetta dello Sport.L’intervista è riportata nell’edizione odierna.

Per tornare in forma ci vorrà un po’, è inevitabile. «Almeno tre settimane , forse anche quattro – dice Rongoni –. I primi 15 giorni saranno di allenamenti individuali, poi servono un paio di settimane di sedute collettive. Il problema più grande è ricostruire l’aspetto metabolico, seguendo anche il lato psicologico. Questa è una situazione diversa dalla preparazione precampionato». Già, anche perché lì gli atleti vengono da un periodo di vacanze, relax mentale, divertimento, qui da due mesi di lockdown. «Ed infatti sarà fondamentale la mente. È per questo che dico che bisogna introdurre subito il pallone: perché è lo strumento di lavoro e perché si possono fare lavori rispettando il distanziamento anche con la palla»