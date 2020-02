Ronaldo è a Sanremo: con Georgina e Amadeus è subito Juve-Inter

Il Campione portoghese della Juventus in prima fila per la fidanzata,ed a fine serata si esibisce in un balletto baciandolo sulle labbra.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Il mistero dura lo spazio di un paio di canzoni. Georgina Rodriguez sbuca sul palco di Sanremo per farsi conoscere da tutti gli italiani e un quarto d’ora dopo inquadrano lui, Cristiano Ronaldo seduto in prima fila, con l’amico Miguel Paixao. Lei co conduttrice accanto ad Amadeus nella terza serata del Festival, lui nell’inedito ruolo di accompagnatore e appassionato sostenitore. Di solito li vediamo da un’altra prospettiva: la fidanzata ideale in tribuna ad applaudire le magie del fuoriclasse, il campione in campo a prendersi tutta la scena.A Sanremo c’è un altro Ronaldo, più emozionato che sfrontato, molto meno a suo agio seduto su una poltroncina rossa che davanti al miglior portiere del mondo, ma che si cala nella parte per amore della sua Geo, mamma (anche dei tre figli che non sono i suoi) e fidanzata modello, oltre che modella, ex commessa (di Gucci, dove ha conosciuto Ronaldo) ed ex ballerina classica. Per amore si fa tutto, anche stare seduti per ore per aspettare il tango appassionato di mezzanotte di una Rodriguez in abito nero. Georgina ha ringraziato il suo Cris regalandole i fiori di Sanremo dopo l’esibizione e abbracciandolo con grande trasporto in mondovisione. “È la prima volta che ballo il tango, per me che sono argentina è stato un momento magico”.All’inizio Georgina si era presentata in lungo, abito color avorio scollatissimo e fasciatissimo della Pronovias e con una piccola gaffe (Masini è diventato Masani). Il calcio è stato il filo conduttore delle sue apparizioni e con il nerazzurro Amadeus era inevitabile arrivare al duello Juve-Inter. Il conduttore si è presentato con una maglia bianconera sotto lo smoking (”La camiseta più bella del mondo”, ha detto Georgina, facendo,innamorare i tifosi della Juventus), ma quando ha tolto la giacca ha svelato il trucco: dietro c’era il nerazzurro e il 9 di Lukaku. Lo scherzo è andato avanti con il coinvolgimento di Ronaldo: Amadeus è sceso per consegnargli un gagliardetto della Juve e il portoghese ha ricambiato con una maglia numero 7 bianconera. “Questa è più bella”, ha detto Cristiano sorridendo. Georgina conosce poco l’italiano (ha parlato sempre in spagnolo) ma è sembrata spigliata e per nulla imbarazzata. “Ma tratta così anche te?”, ha chiesto a un certo punto Amadeus a Ronaldo dal palco, dopo che GR7 lo aveva rimproverato ancora. “Sarà una serata speciale”, aveva promesso la ragazza al TG1. Di sicuro lo è stata per lei e anche per Ronaldo, che adesso sa che cosa si prova a stare dall’altra parte. La Rodriguez non dimenticherà la maestosità dell’Ariston, le emozioni della prima volta ma neanche gli sguardi innamorati del compagno..