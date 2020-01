Roma, visite mediche per Gonzalo Villar. Poi la firma a Trigoria

Il centrocampista spagnolo è sbarcato ieri sera a Fiumicino: firmerà un contratto di quattro anni e mezzo. Se ne parla in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Gonzalo Villar questa mattina alle 8.15 è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di idoneità sportiva. Il centrocampista spagnolo ieri è sbarcato a Fiumicino accompagnato dal procuratore e la famiglia: “Sono molto felice, questo per me è un sogno”, aveva dichiarato. Dopo i test, il ragazzo di ventuno anni verrà accompagnato a Trigoria per il tour del centro sportivo e la firma sul contratto di quattro anni e mezzo a seicento mila euro a stagione.