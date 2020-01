Roma: ‘Vendete Florenzi’, giallo su like social Totti

Totti,ex capitano giallorosso.chiarisce la sua posizione nei confronti di Florenzi!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it All’indomani del ko interno col Torino a tenere banco in casa Roma non è tanto la prestazione della squadra di Fonseca quanto invece un ‘giallo’ social che ruota attorno a Francesco Totti. Sotto all’ultimo post della Roma su Instagram, infatti, tra i tanti commenti dei tifosi ce ne è anche uno contro chi ha ereditato la fascia proprio da Totti: “Vendete Florenzi”. E tra i primi a mettere “mi piace” c’è proprio l’account ufficiale di Totti.

Un “like” che scompare dopo un po’, quando però la polemica si è già diffusa su internet e nell’etere romano tra chi è a favore dell’ex capitano e chi invece difende quello attuale.

Alla fine, dalle Maldive dove si trova in vacanza con la famiglia, è Totti a cercare di mettere la parola fine alla querelle utilizzando sempre i canali social. “Vorrei precisare che non ho mai messo ‘like’ a quel commento di cattivo gusto su Florenzi – scrive Totti -. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista”.