Roma, un altro Dzeko: si tratta per Mariano Diaz

La Roma cerca un vice Dzeko…Mariano Diaz il preferito?E quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Da ieri si è aperto ufficialmente il mercato e la Roma è attiva per migliorare la rosa a disposizione di Fonseca. La priorità di Petrachi è quella di trovare un centravanti, un vice Dzeko che possa creare una valida alternativa al bosniaco. Ma prima deve convincere Kalinic ad accettare il trasferimento. Il croato in queste ore è stato offerto anche al Newcastle, che ha bisogno di un centravanti, ma non è sicuro che l’ex viola accetti. Ha un contratto di due milioni con la Roma, anche se ha trovato poco spazio non è intenzionato a spostarsi ancora per pochi mesi, dopo le deludenti esperienze al Milan prima e all’Atletico Madrid poi. In queste ore Kalinic ha detto no anche al Verona e al Genoa che lo avevano richiesto. Sarebbe tornato volentieri alla Fiorentina, se fosse rimasto Montella, ma l’esonero dell’Aeroplanino ha fatto siltare il trasferimento.Per il ruolo di centravanti il preferito di Fonseca resta Mariano Diaz, offerto dai suoi procuratori alla Roma già la scorsa estate. Ma il Real Madrid chiede sei milioni per il prestito. L’attaccante, che con Zidane non trova più spazio, spinge per andare a giocare, anche per sei mesi. Si è riaperta la pista per Petagna, il centravanti della Spal, che Fonseca non ritiene troppo adatto al suo gioco, ma il suo procuratore lo sta proponendo e alla fine potrebbe essere la soluzione più praticabile. Bocciato invece Pinamonti, che era stato offerto da Raiola, sempre molto vicino alla Roma.