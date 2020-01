Roma-Torino 0-2: decide una doppietta di Belotti

il Toro “sbanca”L’Olimpico…ma la Roma protesta pr alcu ne decisioni dell’Arbitro Di Bello!E uanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Delusa e arrabbiata. La Roma inizia male l’anno perdendo in casa contro il Torino. Decide una doppietta di Belotti, che interrompe la striscia positiva giallorossa e rilancia la squadra di Mazzarri. Pellegrini e compagni, imprecisi e poco lucidi, pagano alcuni errori individuali e la scarsa vena di Dzeko, impalpabile sotto porta, e alla fine protestano anche con l’arbitro Di Bello per alcune decisioni controverse.Fonseca conferma in blocco la formazione che ha dominato a Firenze prima della sosta, con Diawara e Veretout in mezzo al campo e il trio composto da Zaniolo, Pellegrini e Perotti alle spalle di Dzeko. Dall’altra parte, Mazzarri si affida alla difesa a tre e in avanti punta su Verdi, Berenguer e Belotti. La Roma parte forte e nel primo quarto d’ora costruisce tre occasioni da gol. Al 3′ bella giocata di Pellegrini e ottima risposta di Sirigu su un tiro di Zaniolo deviato. Poco dopo, ancora il portiere del Torino attento su un tentativo di Florenzi. Al 14′ ci prova invece Kolarov con un sinistro da fuori area che va fuori di poco.La squadra di Mazzarri soffre, ma l’occasione migliore capita a Belotti. Su una veloce ripartenza, l’attaccante del Torino colpisce il palo (decisivo un tocco di Pau Lopez) e sull’azione successiva De Silvestri va vicinissimo al vantaggio. La Roma continua a giocare e al 39′ arriva la terza parata decisiva di Sirigu, questa volta su Pellegrini.Il Toro regge e nel recupero passa in vantaggio con un potente sinistro di Belotti sul primo palo. In avvio di ripresa, è ancora Belotti protagonista con una conclusione che Pau Lopez devia sulla traversa salvando la Roma. Fonseca è preoccupato e al 18′ cambia inserendo Mkhitaryan al posto di Veretout. Mazzarri risponde con Meitè per Verdi. I giallorossi aumentano la pressione e al 23′ Sirigu salva ancora su Pellegrini. Entra anche Kalinic al posto di Perotti. I giallorossi le provano tutte, ma il Torino regge bene e al 41′ chiude la partita su rigore (fallo di mano di Smalling) ancora con Belotti.