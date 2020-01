Roma su Januzaj: Petrachi sempre a caccia dell’ala

Si cercano alternative a Politano: il belga ha chiesto la cessione. Ibanez in arrivo, i giallorossi vogliono alzare l’offerta per lo spagnolo Villar.E quanto scritto in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it La Roma aspetta ragionando. Aveva scelto Politano sapendo di essere ricambiata nella preferenza ideale, ma i colloqui tra Inter e Napoli per un trasferimento definitivo e le tensioni dei giorni scorsi tra Petrachi e la dirigenza interista obbligano a un inaspettato cambio di rotta. Di tutti. La Roma spera che il duello di mercato non sia ancora finito, però non può fare altro che aspettare eventuali nuovi sviluppi. Così si spiegano le parole sibilline di Petrachi prima della partita con la Juventus: «Lo scambio tra Politano e Spinazzola era chiuso ma non si è concluso. Del resto parleremo nei prossimi giorni». Il ds deve quindi tenere aperte le altre opzioni per accontentare Fonseca, che ha chiesto un’ala pronta a sostituire fino al termine della stagione Zaniolo.In questa ricerca non facile del «tassello», come lo ha definito il direttore sportivo, ieri è stata una giornata importante per Adnan Januzaj, il belga classe ’95 che la Roma ha messo nella shortlist dei papabili. Il suo manager, che sta provando a offrirlo a diverse squadre di Serie A e ha parlato di un interessamento di Petrachi, ieri ha chiesto alla Real Sociedad la cessione. L’affare si può chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto a 18 milioni: il 30% dell’eventuale acquisto andrebbe al Manchester United. In questo quadro nebuloso – nel quale ripetiamo: Politano è ancora più che in corsa – si allontanano invece le ipotesi Suso e Shaqiri. Il primo non si muove in prestito dal Milan mentre il secondo è stato tolto dal mercato da Klopp.