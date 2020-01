Roma, Petrachi: “Il mercato non è ancora chiuso. Futuro Smalling? Decide lui”

Il direttore sportivo a Milano per le ultime ore di calciomercato: “Valuteremo le occasioni, finchè questa finestra non si chiude non si può dire che sia finito”.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it.– Gianluca Petrachi potrebbe non fermarsi agli acquisti di Villar e Perez ma provare un segno un colpo low cost in queste ultime ore di mercato. Il direttore sportivo della Roma questo pomeriggio è arrivato all’Hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato: “Il mercato non è ancora chiuso. Valuteremo le occasioni, finchè questa finestra non si chiude non si può dire che sia finito. Un sostituto di Florenzi? Non parlo delle opzioni”.Al Daily Mail il direttore sportivo ha invece parlato della situazione Smalling, in prestito secco fino a giugno dal Manchester United. “Esiste la possibilità che Smalling resti alla Roma. Sarà il giocatore a decidere cosa fare. Se davvero vorrà rimanere allora noi saremo ben felici di trasformare il prestito in un trasferimento permanente. Noi siamo molto contenti di Smalling e lui lo sa. Con il Manchester United i rapporti sono eccellenti e fra i club c’è davvero grande feeling. Il ragazzo è molto carismatico, gli piace la Roma e lo stile di vita italiano. Credo che Smalling si trovi molto bene a Roma, si senta felice e questo lo fa rendere ad alti livelli. Tecnicamente è molto forte, ero convinto che questo affare potesse funzionare e sono contento stia andando bene“