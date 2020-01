Roma, Perez in arrivo: ecco costo e formula

Anche Fonseca si è sbilanciato: lo spagnolo a un passo. Petrachi chiuderà per poi concentrarsi su Villar.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it

Ieri Paulo Fonseca si è sbilanciato in conferenza stampa, affermando che presto la Roma avrà un giocatore nel ruolo di Politano, ormai vicinissimo al Napoli. Il nuovo attaccante in arrivo molto probabilmente sarà Carles Perez. E’ lui il sostituto di Zaniolo promesso da Petrachi a Fonseca. Il direttore sportivo sta cercando di chiudere. C’è accordo totale con il Barcellona sulla base del prestito con obbligo di riscatto a condizioni piuttosto facili. La cifra fissata è di tredici milioni di euro. I due club dovrebbero provvedere allo scambio di documenti all’inizio della prossima settimana, l’ultima di mercato. Petrachi deve trovare l’intesa con Canales, agente del calciatore. Se non ci saranno ostacoli imprevisti si dovrebbe chiudere nelle prossime ore. Paquetà potrebbe essere la soluzione di riserva. Il Milan sta valutando la sua cessione perché non si è ambientato bene e fatica ad esprimere le sue potenzialità. Suso invece non rientra nei piani della Roma.

Una volta chiusa l’operazione con il Barcellona, Petrachi proverà a definire anche quella per Villar, anche se deve fare attenzione al Valencia. Con l’infortunio di Diawara, la necessità di avere un altro centrocampista è più impellente. La trattativa con l’Elche è stata avviata da qualche giorno, la Roma ha offerto agli spagnoli cinque milioni, ma il Valencia può vantare un diritto di prelazione sul calciatore e per questo ha deciso di versare un milione all’Elche. La Roma, che ha già l’accordo per un contratto di quattro anni con il centrocampista spagnolo, spera nella volontà del calciatore.

Venerdì Carles Perez non è stato convocato di Quique Setién, il nuovo allenatore del Barcellona, per la partita di ieri contro il Valencia. Una scelta inaspettata, poi spiegata telefonicamente dal dirigente ed ex calciatore Eric Abidal, che l’ha attribuita solo ed esclusivamente all’allenatore e non alla società. Setién avrebbe infatti scelto di puntare sul ritorno dell’infortunato Ousmane Dembélé, consigliando a Perez di scegliersi un’altra squadra per trovare continuità. Da qui la trattativa nata e andata avanti velocemente con la Roma. La partenza di Perez costringerà la società a trovare un sostituto a sei giorni dalla chiusura del mercato. Il club catalano starebbe cercando di risparmiare su alcuni giocatori per investire su un centravanti dopo aver perso Luis Suarez per tutta la stagione.