Roma-Napoli: Steward Licenziato solo per un Selfie con Osimhen!

Al termine di Roma-Napoli, il giornalista nigeriano Oma Akatugba viene avvicinato da uno steward, curioso di sapere chi stia aspettando. “Victor Osimhen” è la risposta. Il giovane, grande estimatore del bomber azzurro, chiede ad Oma di poter scattare una foto con il suo idolo. Richiesta accettata. All’uscita dagli spogliatoi, Osimhen non si ferma solo per un selfie ma si lascia andare ad una chiacchierata amichevole con il ragazzo. Ha solo 18 anni: quello è il suo primo giorno di lavoro.

Passano un paio di minuti e una responsabile, indispettita dal suo comportamento, lo richiama chiedendogli di lasciare la pettorina: per lui non c’è più spazio. Osimhen rimane incredulo e si dispiace.

L’attaccante prende da parte Matteo per tranquillizzarlo: “Quando ha saputo quanto mi pagavano per quell’incarico ha iniziato a dare di matto, non riusciva ad accettare che fossi trattato in quel modo per una cifra del genere”, ha raccontato il giovane a SerieANews.com.

Dispiaciuto per l’accaduto, Victor chiede all’amico-giornalista di salvare in rubrica il numero di Matteo: si occuperà personalmente di sistemare le cose e trovargli un nuovo impiego. Un gesto da applausi fuori dal campo per il bomber del Napoli.

