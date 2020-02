Roma, Napoli, Juve, Inter, Atalanta: le nuove liste Uefa

Ecco i cambi effettuati da Fonseca, Gattuso, Sarri, Conte e Gasperini nell’elenco dei giocatori convocabili per gli impegni di Champions ed Europa League.Se ne scrive in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Ieri sera alla mezzanotte è scaduto il termine per presentare le liste Uefa per la fase a eliminazione diretta di Champions ed Europa League. Come da regolamento, rispetto alla fase a gironi è stato possibile cambiare fino a tre giocatori. Gli acquisti di gennaio sono liberamente impiegabili, grazie alle nuove regole, anche se hanno già disputato una competizione europea con un’altra maglia.-Per la Juventus la novità è il rientro in lista di Giorgio Chiellini, escluso dalla fase a gironi perché infortunato-A cedergli il posto Demiral, ora finito lui ko-Portieri 1 SZCZESNY 77 BUFFON 31 PINSOGLIO

Difensori 2 DE SCIGLIO 3 CHIELLINI 4 DE LIGT 12 ALEX SANDRO 13 DANILO 19 BONUCCI 24 RUGANI

Centrocampisti 5 PJANIC 6 KHEDIRA 8 RAMSEY 14 MATUIDI 25 RABIOT 30 BENTANCUR

Attaccanti 7 RONALDO 10 DYBALA 11 DOUGLAS COSTA 16 CUADRADO 21 HIGUAIN 33 BERNARDESCHI

Nel Napoli le novità arrivano dal mercato, con Demme, Lobotka e Politano volti nuovi per la doppia sfida con il Barcellona-Fuori dall’elenco Malcuit, Ghoulam e Younes.

Portieri 1 MERET 25 OSPINA 27 KARNEZIS

Difensori 6 MARIO RUI 13 LUPERTO 19 MAKSIMOVIC 22 DI LORENZO 23 HYSAJ 26 KOULIBALY 44 MANOLAS

Centrocampisti 5 ALLAN 8 FABIAN RUIZ 12 ELMAS 20 ZIELINSKI 31 DEMME 68 LOBOTKA

Attaccanti 7 CALLEJON 9 LLORENTE 11 LOZANO 14 MERTENS 21 POLITANO 24 INSIGNE 99 MILIK

Anche l’Atalanta cala il suo tris di acquisti: Czyborra, Tameze e il cavallo di ritorno Caldara-I nuovi arrivati riempiono i vuoti lasciati dalle cessioni di Arana, Masiello e Kjaer

Portieri 95 GOLLINI 57 SPORTIELLO 31 ROSSI F.

Difensori 2 TOLOI 6 PALOMINO 19 DJIMSITI 3 CALDARA 7 CZYBORRA

Centrocampisti 33 HATEBOER 15 DE ROON 88 PASALIC 8 GOSENS 21 CASTAGNE 5 TAMÈZE 11 FREULER 18 MALINOVSKYI

Attaccanti 72 ILICIC 10 GOMEZ 91 D. ZAPATA 9 MURIEL

Per la Roma entrano Carles Perez e Villar, i due volti nuovi di gennaio-Escono Zaniolo (infortunato) e Florenzi, ceduto in prestito al Valencia.

Portieri 13 PAU LOPEZ 83 MIRANTE 45 CARDINALI *

Difensori 6 SMALLING 11 KOLAROV 15 CETIN 18 SANTON 20 FAZIO 23 MANCINI 37 SPINAZZOLA 61 CALAFIORI *

Centrocampisti 4 CRISTANTE 7 LOR. PELLEGRINI 14 VILLAR 21 VERETOUT 27 PASTORE 42 DIAWARA 77 MKHITARYAN

Attaccanti 8 PEROTTI 9 DZEKO 17 ÜNDER 19 KALINIC 31 PEREZ 53 RICCARDI * 99 KLUIVERT

(*) giocatori Under 21 inseriti nella Lista B

Dopo aver chiuso il mercato con il colpo Eriksen, l’Inter non ha dovuto scegliere: il danese, Young e Moses tutti in lista per l’Europa League, con i nerazzurri che debutteranno contro il Ludogorets nei sedicesimi di finale. Fuori Politano e Lazaro, ceduti, e l’infortunato Asamoah.

Portieri 1 HANDANOVIC 27 PADELLI 35 STANKOVIC * 38 POZZER *

Difensori 2 GODIN 6 DE VRIJ 13 RANOCCHIA 31 PIROLA * 33 D’AMBROSIO 37 SKRINIAR 95 BASTONI

Centrocampisti 5 GAGLIARDINI 8 VECINO 11 MOSES 12 SENSI 15 YOUNG 20 BORJA VALERO 23 BARELLA 24 ERIKSEN 34 BIRAGHI 36 SCHIRÒ * 41 GIANELLI * 77 BROZOVIC 87 CANDREVA

Attaccanti 7 SANCHEZ 9 LUKAKU 10 L. MARTINEZ 30 ESPOSITO *

