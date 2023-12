Roma Napoli è una tempesta ed è devastante

Thriller anzi, horror.

Diciamolo immediatamente e senza nessun alibi.

L’arbitraggio non è assolutamente la causa della sconfitta.

Roma-Napoli 2-0 ed il Napoli finisce in 9.

Mourinho batte Mazzarri alla sua maniera.

Infiamma la partita con la sua consueta interpretazione da vittima ribelle.

Show nello show, miriade di cartellini gialli.

Onestamente, il Napoli di Mazzarri è peggio di quello di Garcia.

Lo è perché appare pericolosamente spuntato. Un pugile che possiede tutti i colpi da ko ma non riesce a trovare la misura.

Tira pugni che non vanno a segno. Fuori misura, appunto, si direbbe.

Il Napoli spara a salve.

I risultati dicono meglio Garcia.

Degli aspetti tecnici se ne occuperanno i colleghi.

Il Guaio vero di questa sfida è che il Napoli sebbene involuto, lento e quasi mai pericoloso, è nettamente più forte della Roma. Se non altro gioca di più. Costruisce. Costruisce ma è un animale che non azzanna, ha denti spuntati.

La Roma attende, difende bassa ed il Napoli fa possesso palla. Non tira in porta.

Nulla, poco più di nulla.

Praticamente zero tiri in porta. Espulsi Politano ed Osimhen.

La classifica dice Napoli settimo. Sembra un assurdo. Un baratro più che una crisi.

La squadra è in costante involuzione. È un grande pericolo.

Mazzarri?

È tempo di mettere da parte il tema affettuoso e parlare con lucidità.

Onestamente ci pare l’uomo non giusto per questa crisi. Onestamente non ci pare il tecnico adatto a questa tempesta.

È una tempesta ed è devastante.

