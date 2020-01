Roma, la carica di Zaniolo per il derby: “Sfondiamoli!”

L’attaccante ha risposto così allo striscione apparso a Trigoria venerdì notte. Nicolò Zaniolo risponde con una storia Instagram allo striscione esposto venerdì notte dai laziali contro di lui. Un’immagine Il talento giallorosso, costretto ai box per la rottura del crociato, questa mattina ha pubblicato una foto di una sua esultanza con Kolarov nel derby della scorsa stagione, con scritto: “Sfondiamoli!”. La carica di Zaniolo per la stracittadina in programma questo pomeriggio, ma anche una risposta allo striscione dei laziali: “Zaniolo come Rocca… Zoppo de Roma”.